21 ноября, 08:30

Глава Пентагона после Украины прибыл в Польшу

Как сообщили в пресс-службе Минобороны республики, Ллойд Остин обсудит со своим польским коллегой Мариушем Блащаком вопросы военного сотрудничества

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в польский аэропорт Жешув недалеко от границы с Украиной. Он обсудит со своим польским коллегой Мариушем Блащаком вопросы военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба польского Минобороны.

"Встреча министра Блащака и министра обороны США Ллойда Остина проходит в Жешуве. Тема их разговора - двустороннее военное сотрудничество и ситуация в сфере безопасности в регионе", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Минобороны Польши также отметило, что Варшава "была и остается ключевым союзником США" и в качестве подтверждения указало на факт присутствия американских войск в Польше. "Аэропорт в Жешуве является символическим местом благодаря сотрудничеству армий Польши и США и стратегически важным с точки зрения оказания помощи Украине в борьбе с российским вторжением. Отсюда направляется большая часть поддержки, поступающей, в частности, из Польши и США", - сказано в сообщении министерства.

Министр обороны США посетил Киев 20 ноября, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн. 

Теги:
УкраинаСШАПольшаОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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