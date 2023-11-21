21 ноября, 08:40
Палестино-израильский конфликт

Сектор Газа 21 ноября смогут покинуть 470 человек

В списки на выезд включены граждане и подданные Австралии, Германии, Колумбии, Португалии, Турции, Франции и Швеции, а также сотрудники агентства США по международному развитию USAID

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 470 иностранных граждан и обладателей двойного гражданства во вторник смогут покинуть сектор Газа. Списки обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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В списки на выезд включены граждане и подданные Австралии, Германии, Колумбии, Португалии, Турции, Франции и Швеции, а также сотрудники агентства США по международному развитию USAID. Россияне в перечни не включены.

Годовалого младенца, который является обладателем палестинского и португальского гражданств, при переходе на египетскую территорию будут сопровождать сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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