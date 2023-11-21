В Женеве обсудят инцидент со стрельбой на границе Южной Осетии с Грузией

Сопредседатель от ОБСЕ на Женевских дискуссиях Виорел Мошану отметил, что "оценка ситуации значительно изменилась" после инцидента у грузинского села Кирбали

ЦХИНВАЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой на границе Южной Осетии с Грузией, в ходе которого погиб грузинский гражданин, обсудят на предстоящем раунде Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Об этом сообщил сопредседатель от ОБСЕ на Женевских дискуссиях Виорел Мошану в ходе встречи с членами югоосетинской делегации в Цхинвале.

6 ноября на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничный наряд обнаружил двух нарушителей государственной границы на автомобиле, находившихся в состоянии опьянения. При задержании нарушители оказали сопротивление, пограничники открыли огонь по автомобилю, в результате один гражданин Грузии погиб, второй был задержан. По инициативе грузинской стороны по данному вопросу были начаты переговоры в рамках МПРИ, их результаты не комментировались. Позже югоосетинская сторона передала Грузии второго участника инцидента.

"Мы считаем, что эта встреча очень своевременна, так как оценка ситуации значительно изменилась, после инцидента, который произошел у села Кирбали (приграничное грузинское село - прим. ТАСС) 6 ноября. Этот инцидент будет обсуждаться через несколько недель в Женеве, но в настоящее время важно, что ситуация успокоилась и остается довольно стабильной", - сказал Мошану.

Сопредседатель от ЕС Тойво Клаар, назвал нынешнюю встречу очень важным ввиду трагических событий, которые произошли ранее на границе. "Хорошо, что мы сможем сегодня обсудить вопросы, чтобы наша сегодняшняя встреча и будущая встреча в Женеве помогла предотвратить подобные происшествия в будущем", - отметил Клаар.

Сопредседатели Женевских дискуссии во вторник прибыли в Цхинвал для обсуждения предстоящей повестки очередного раунда Международных дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые намечены на декабрь. В составе делегации сопредседатели: Джихан Султаноглу от ООН, Тойво Клаар - ЕС и Виорели Мошану - ОБСЕ. Югоосетинскую делегацию на Женевских дискуссиях возглавляет госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочиев.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам.

Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.