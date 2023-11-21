Президент Чехии указал на "взрывоопасный потенциал" ближневосточного конфликта

Он может стать глобальным, поскольку мир "начинает делиться", сказал Петр Павел

ПРАГА, 21 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке скрывает в себе огромную потенциальную угрозу перерасти в глобальный из-за разделения мира на противоположные лагеря. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на проходящем в Праге совещании высшего командного состава ВС республики.

"Конфликт на Ближнем Востоке скрывает в себе огромный взрывоопасный потенциал стать глобальным и это, главным образом, из-за того, как начинает мир делиться [на состоящие из стран противоположные лагеря]", - сказал президент. Его слова привело информационное агентство ЧТК.

"Ситуация в сфере безопасности в мире все более усложняется. Для нас это означает только то, что [возможность] конфликта является реальной", - полагает Павел.

По его словам, кроме боевых действий на Украине и Ближнем Востоке значительными угрозами для международного сообщества в сфере безопасности являются происходящие конфликты в Африке и других частях мира. В этих условиях Чехия вынуждена повышать расходы на оборону, которые, как сказал ее президент, нужно максимально эффективно использовать.