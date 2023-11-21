21 ноября, 09:38,
обновлено 21 ноября, 10:31

В ОДКБ сообщили о продолжении работы над проектом о направлении миссии в Армению

По данным Секретариата ОДКБ, накануне предстоящих заседаний уставных органов в Минске армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект заявления

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Работа над проектом решения о направлении в Армению мониторинговой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и по другим практическим мерам после просьбы Еревана о снятии с повестки Заявления глав МИД ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира на Южном Кавказе продолжается. Об этом говорится в опубликованном комментарии Секретариата ОДКБ.

"Накануне предстоящих заседаний уставных органов ОДКБ в Минске армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект заявления. Работа над проектом решения СКБ (Совета коллективной безопасности - прим. ТАСС) о направлении в Армению мониторинговой миссии и оказании других практических мер продолжается", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в ноябре 2022 года в Ереване саммита Организации Договора о коллективной безопасности не стал подписывать проект решения СКБ о совместных мерах по оказанию помощи республике. Занимавший тогда пост генсека ОДКБ Станислав Зась сообщил, что документ был в целом согласован, но нуждается в доработке.

Главы государств - членов организации приняли решение о доработке документа.

В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что из 34 поручений Совета безопасности, данных на ноябрьской сессии 2022 года в Ереване, помимо доработки документа о помощи Армении, не было выполнено поручение о международных контактах "с европейскими международными организациями, такими как ОБСЕ". "В силу их позиций", - отметил генсек ОДКБ. 

Теги:
Армения
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