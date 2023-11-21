СМИ: Израиль обстрелял позиции ливанской армии в пограничном районе Ваззани

Никто из военных не пострадал, сообщает новостной портал Lebanon 24

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь из орудий по территории Южного Ливана в ответ на вооруженные вылазки бойцов шиитской милиции "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его данным, под обстрел попали позиции ливанской армии в пограничном районе Ваззани. Снаряды попали в укрепления рядом с командным пунктом, никто из военных не пострадал, сообщает портал.

6 ноября израильская артиллерия обстреляла военную базу ливанской армии в пограничном районе Рас-эн-Накура, среди военнослужащих не было потерь. 26 октября под обстрел израильской артиллерии попала колонна ливанских сил в окрестностях поселка Айтрун. Сведений о пострадавших не поступало. 10 октября во время израильского обстрела одна из ракет разорвалась у армейского пункта управления в Рмейше, ранение получил один офицер.

Обмен ударами между Армией обороны Израиля и шиитскими формированиями, который продолжается с 8 октября, привел к военной эскалации в приграничных районах. Израильские власти эвакуировали жителей 29 поселений, расположенных в радиусе 5 км от границы. В Ливане из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома 40 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где их временно расселяют в школах.

По данным Ливанского общества Красного Креста, жертвами военной эскалации стали 11 мирных жителей. "Хезболлах" и палестинские радикальные группировки потеряли 86 бойцов.