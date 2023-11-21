21 ноября, 09:56

Членов нового испанского правительства привели к присяге

Руководители ведомств поочередно, положив руку на конституцию Испании, пообещали добросовестно "выполнять обязанности" и соблюдать основной закон страны

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Члены нового коалиционного правительства Испании принесли присягу перед королем Филиппом VI. Церемония состоялась во дворце Сарсуэла.

Все 22 руководителя ведомств поочередно, положив руку на конституцию Испании, пообещали добросовестно "выполнять обязанности" и соблюдать основной закон страны. Премьер-министр, генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес, представил 20 ноября состав нового правительства, в которое вошли 12 женщин.

Пять портфелей отошли левому движению "Сумар", которое помогло ИСРП добиться переизбрания Санчеса. Главы МИД, Минобороны и МВД Хосе Мануэль Альбарес, Маргарита Роблес и Фернандо Гранде-Марласка сохранили за собой свои посты в новом кабмине.

16 ноября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил Санчеса премьером. Этот пост он впервые занял в 2018 году. 

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