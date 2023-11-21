21 ноября, 10:02
Палестино-израильский конфликт

В ООН заявили, что более 2 млн человек в секторе Газа нуждаются в продовольственной помощи

Всемирная продовольственная программа намерена охватить помощью как минимум 1,1 млн человек, при этом, по ее оценкам, помощь уже была оказана более 555 тыс. палестинцев

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. Как минимум 2,2 млн человек в секторе Газа нуждаются в срочной продовольственной помощи. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

"Существующие продовольственные системы разрушаются. Чтобы помочь нуждающимся, ВПП и нашим партнерам необходимы лучший доступ и ресурсы, такие как топливо, газ и связь", - говорится в записи организации в соцсети X (ранее Twitter). ВПП намерена охватить продовольственной помощью как минимум 1,1 млн человек, при этом, по ее оценкам, помощь уже была оказана более 555 тыс. палестинцев. Ранее организация обратила внимание, что с начала конфликта в Газу поступает лишь 10% необходимого продовольствия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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