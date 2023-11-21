Санду и Зеленский обсудят с Мишелем дальнейшие шаги в процессе евроинтеграции

В ходе переговоров также будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и поддержки реформ в Молдавии со стороны ЕС

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду в ходе визита на Украину обсудит с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместные дальнейшие шаги Киева и Кишинева в процессе евроинтеграции.

"Майя Санду находится в Киеве, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем следующие шаги по вступлению Молдавии и Украины в ЕС", - говорится в сообщении опубликованном на сайте администрации главы Молдавии.

В нем также отмечено, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и поддержки реформ в Молдавии со стороны ЕС.

Предыдущий раз Санду посещала Украину в марте. В Киеве она встретилась с Зеленским.