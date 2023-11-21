В Польше назвали своей целью создание сильнейшей сухопутной армии в Европе

Можно увеличить численность военнослужащих до 300 тыс. человек, заявил глава Минобороны Мариуш Блащак

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Целью Польши является создание самой сильной сухопутной армии в Европе. Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак после встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Наша амбициозная цель [заключается] в создании самой сильной сухопутной армии в Европе", - цитирует Блащака агентство РАР.

Он сообщил, что в настоящее время численность польской армии составляет 193 тыс. человек, включая бойцов войск территориальной обороны. По мнению главы польского оборонного ведомства, в перспективе необходимо увеличить численность личного состава до 300 тыс. "Нужно ясно объявить, что 300-тысячную армию вполне можно создать, нужно только желать и суметь это сделать", - сказал Блащак.

Планы главы Минобороны Польши по увеличению численности военнослужащих до 300 тыс. человек сталкиваются с критикой оппозиции, считающей такое количество солдат чрезмерным и не соответствующим демографическим реалиям Польши.

Ранее польское Минобороны сообщало, что Ллойд Остин во вторник прибыл в польский аэропорт Жешув неподалеку от границы с Украиной для обсуждения со своим польским коллегой вопросов военного сотрудничества. 20 ноября глава Пентагона посетил Киев, где, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее министр обороны США объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн.