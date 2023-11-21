Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом, уже отклонявшим его приглашение

При этом украинский лидер заявил, что "было уже достаточно слов"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и увидеть его план урегулирования украинского конфликта. При этом экс-президент США ранее уже отклонял приглашение Зеленского посетить Киев.

"Если у него есть реальный план, пожалуйста, покажите нам", - сказал украинский лидер в интервью газете The Sun, говоря о готовности встретиться с Трампом.

При этом Зеленский заявил, что "было уже достаточно слов". Он напомнил, что Киев не считает мирным планом любые предложения, подразумевающие уступки территорий, которые Украина считает своими.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы с легкостью в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Зеленский в начале ноября в интервью американской телекомпании NBC пригласил Трампа посетить Украину и заявил, что в ходе встречи он может объяснить, почему украинский конфликт нельзя урегулировать за сутки. Однако Трамп отклонил приглашение Зеленского, заявив, что считает свой визит в Киев неуместным, а также что он не хочет создавать потенциальный конфликт интересов в отношениях с Украиной для администрации президента США Джо Байдена.

12 ноября украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что офис Зеленского пытается организовать телефонный разговор с Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе соратники бывшего президента по Республиканской партии.