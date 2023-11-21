Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет

Ведомство "призывает армянские СМИ не тиражировать ложные тезисы, которые были запущены в информационное поле зарубежными изданиями", сказал пресс-секретарь минобороны страны Арам Торосян

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Армении опровергло опубликованную в некоторых изданиях информацию о поставках Украине ракет. Оборонное ведомство республики сегодня ответило на запрос агентства "Арменпресс".

"Информация не соответствует действительности, и министерство обороны призывает армянские СМИ не тиражировать ложные тезисы, которые были запущены в информационное поле зарубежными изданиями", - сказал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

Ранее различные Telegram-каналы распространили информацию о передаче Арменией Украине ракет "Точка-У".