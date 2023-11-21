21 ноября, 12:42

Участники саммита "Голос глобального Юга" призвали реформировать ООН

Лидеры глобального Юга также подтвердили необходимость учитывать взгляды развивающихся стран во время обсуждения международной повестки дня

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Участники саммита "Голос глобального Юга", который прошел в онлайн-формате 17 ноября под председательством Индии, выступили за всеобъемлющие реформы ООН. Об этом говорится в итоговом документе, распространенном индийским МИД.

Как указано в коммюнике, участники саммита "подтвердили призыв к всеобъемлющим реформам ООН, в центре которой находится Совет Безопасности, с тем, чтобы сделать ее ориентированной на цели эффективного решения современных глобальных проблем".

"Они подчеркнули, что реформированная ООН должна быть верна своим основополагающим принципам и адаптироваться к выполнению своего мандата", - указано в документе.

Лидеры глобального Юга также подтвердили необходимость учитывать взгляды развивающихся стран во время обсуждения международной повестки дня, "чтобы сделать глобальные системы управления более инклюзивными и представительными".

Саммит "Голос глобального Юга" стал вторым после аналогичного мероприятия в январе, который Индия также провела в виртуальном формате. По словам премьер-министра Нарендры Моди, в прошедшем в пятницу мероприятии участвовали порядка 130 стран глобального Юга.

Глобальным Югом условно называют государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии. К ключевым странам глобального Юга относят Китай, Индию, Иран, ОАЭ, ЮАР. 

Теги:
ЮАРИндияИранОАЭКитайМоди, Нарендра
© Информационное агентство ТАСС
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