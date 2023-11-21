Рахмон назвал свой визит в Россию важным шагом к расширению двустороннего партнерства

Президент Таджикистана отметил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были конструктивными и "традиционно прошли в доверительной атмосфере"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что рассматривает свой визит в Россию как важный шаг к дальнейшему расширению двухстороннего партнерства.

"Нынешний визит мы рассматриваем в качестве важного шага на пути дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзничества наших стран", - сказал Рахмон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе официального визита в Москву.

Рахмон также отметил, что переговоры были конструктивными и "традиционно прошли в доверительной атмосфере". По его словам, стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, актуальные региональные и международные проблемы, "представляющие взаимный интерес".

Рахмон 21-22 ноября находится с официальным визитом в РФ.