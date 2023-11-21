21 ноября, 13:03

Додон заявил, что власти Молдавии привели отношения с Россией к уровню стагнации

По словам бывшего президента республики, это негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов республики

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Отношения между Молдавией и Россией оказались на уровне стагнации по вине молдавских властей. Об этом заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон на встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

"Обсудили состояние двусторонних отношений между нашими странами. Отметил, что по вине нынешних властей Молдовы они находятся на уровне стагнации, что негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов Республики Молдова. <…> Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены в интересах народов обеих стран", - написал Додон в Telegram-канале. Он подчеркнул, что ПСРМ "последовательно продвигает закрепленный в Конституции статус нейтралитета Молдовы. По этой причине считаем, что присоединение к санкциям по требованию международных игроков является нарушением данного принципа, а также полным пренебрежением экономическими интересами страны", - отметил Додон.

На прошлой неделе президент Майя Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией, обвинив Москву в неуважении интересов Кишинева.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться в РФ, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений, среди которых экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С 2022 года в республике запрещено вещание некоторых российских СМИ, создан национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Молдавия неоднократно обвиняла Россию. В августе из Кишинева выслали большую группу российских дипломатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что нарастанием антироссийской риторики власти Молдавии хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у населения. В Москве призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Санду за проведение антироссийского курса критикуют как Додон, так и бывший глава государства Владимир Воронин, экс-главы правительств Владимир Филат, Ион Кику и другие видные молдавские политики. Опубликованный в июле опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией, примерно столько же опрошенных считает, что Санду должна поехать в Москву договариваться по ценам на газ и другим важным проблемам. Поддерживают ухудшение отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос. 

Теги:
РоссияМолдавияДодон, Игорь
© Информационное агентство ТАСС
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