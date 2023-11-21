Лидер Таджикистана поблагодарил спецслужбы РФ за сотрудничество

Эмомали Рахмон добавил, что два государства тесно сотрудничают, в частности, в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и проявлениями радикализма

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам России за сотрудничество.

"Отмечу взаимодействие наших стран в сфере безопасности. Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами Таджикистана", - сказал Рахмон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего официального визита в Москву.

Он добавил, что два государства тесно сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, проявлениями радикализма, контрабандой наркотиков, киберпреступностью и другими видами трансграничной организованной преступности. "В ходе переговоров мы выступили за наращивание нашего взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других международных и региональных объединений", - сказал таджикский лидер.

Рахмон добавил, что расширение географии сотрудничества регионов России и Таджикистана будет способствовать развитию отношений между двумя странами в торговле и других сферах, а также поможет укреплению дружбы народов.​​​​​​ "Придаем большое значение развитию и укреплению межрегиональных связей. Более 80 федеральных и хозяйствующих субъектов России сегодня сотрудничают с Таджикистаном. Считаем, что дальнейшее расширение географии межрегиональных связей будет способствовать развитию торгово-экономических и других отношений между нашими странами. Уверен, что оно также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - сказал он.