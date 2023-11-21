21 ноября, 13:00,
обновлено 21 ноября, 13:34

Лидер Таджикистана поблагодарил спецслужбы РФ за сотрудничество

Эмомали Рахмон добавил, что два государства тесно сотрудничают, в частности, в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и проявлениями радикализма

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам России за сотрудничество.

"Отмечу взаимодействие наших стран в сфере безопасности. Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами Таджикистана", - сказал Рахмон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего официального визита в Москву.

Он добавил, что два государства тесно сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, проявлениями радикализма, контрабандой наркотиков, киберпреступностью и другими видами трансграничной организованной преступности. "В ходе переговоров мы выступили за наращивание нашего взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других международных и региональных объединений", - сказал таджикский лидер.

Рахмон добавил, что расширение географии сотрудничества регионов России и Таджикистана будет способствовать развитию отношений между двумя странами в торговле и других сферах, а также поможет укреплению дружбы народов.​​​​​​ "Придаем большое значение развитию и укреплению межрегиональных связей. Более 80 федеральных и хозяйствующих субъектов России сегодня сотрудничают с Таджикистаном. Считаем, что дальнейшее расширение географии межрегиональных связей будет способствовать развитию торгово-экономических и других отношений между нашими странами. Уверен, что оно также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - сказал он. 

Теги:
ТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация