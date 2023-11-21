21 ноября, 13:00,
обновлено 21 ноября, 13:34

Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом

По словам президента республики, Таджикистан остался удовлетворен результатами диалога с РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента России Владимира Путина посетить республику с официальным визитом.

"Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича [Путина] посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время", - сказал Рахмон после встречи лидеров двух стран в Москве.

Президент Таджикистана отметил, что благодарит Путина "и всех российских друзей за гостеприимство и теплый прием" в ходе визита в Россию.

Рахмон добавил, что Таджикистан остался удовлетворен результатами диалога с РФ. "Мы удовлетворены результатами сегодняшнего диалога, в ходе переговоров Таджикистан и Россия подтвердили свою решимость использовать имеющийся потенциал для вывода отношений на качественно более высокий уровень", - сказал президент республики.

Рахмон с правительственной делегацией 21 ноября прибыл в Россию с официальным визитом. До этого официальный визит в РФ лидер Таджикистана совершал в 2019 году. В этом году Рахмон посещал Россию с рабочим визитом - в мае он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Путин посещал Таджикистан в июне 2022 года с рабочим визитом, в Душанбе он также проводил встречу с Рахмоном. До этого в Таджикистане президент РФ был в 2019 году - тогда он приезжал на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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