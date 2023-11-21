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Палестино-израильский конфликт

СМИ: ЦАХАЛ планирует возвращение жителей населенных пунктов в 4 км от сектора Газа

По данным газеты Yediot ahronot, вернувшимся будет необходимо выполнять ежедневные директивы тыловиков, "уделяя особое внимание вопросам предупреждения, защиты и функционирования систем образования, труда и волонтерства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля планирует в ближайшие дни разрешить жителям населенных пунктов, удаленных на 4 км и более от сектора Газа, вернуться в свои дома. Об этом сообщает газета Yediot ahronot, отмечая, что соответствующий план еще не утвержден военными.

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Газета указывает, что по итогам изменения оперативной обстановки в секторе Газа Управление тыла планирует, что жители, постоянно проживающие в 40 приграничных населенных пунктах на расстоянии более 4 км от сектора Газа, "смогут вернуться в свои дома для проживания неограниченное время". Вместе с тем будет необходимо выполнять ежедневные директивы тыловиков, "уделяя особое внимание вопросам предупреждения, защиты и функционирования систем образования, труда и волонтерства", цитирует издание заявление Управления тыла.

Радио Kan 21 ноября сообщило, что военные пообещали в ближайшие дни одобрить программу возвращения жителей в свои дома на удаленности от 4 км от границы с палестинским анклавом. Районы, находящееся ближе к границе, все еще считаются закрытой военной зоной, отмечает Yediot ahronot.

В армии Израиля газете заявили, что "соответствующий план еще не утвержден, но это произойдет в ближайшие дни". По данным издания, возвращение жителей должно также быть согласовано с властями эвакуированных из-за нападения ХАМАС 7 октября населенных пунктов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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