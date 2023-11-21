ЦИК Белоруссии определит дату выборов делегатов ВНС после единого дня голосования

Итоговое заседание должно произойти в течение 10 дней после этого, отметил председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии определит дату выборов делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС) после проведения единого дня голосования на парламентских и местных выборах 25 февраля 2024 года. Об этом на заседании ЦИК сообщил ее председатель Игорь Карпенко.

"[Законодательство] определяет порядок назначения выборов делегатов Всебелорусского народного собрания. Это назначение осуществляет Центральная избирательная комиссия не позднее, чем через 10 дней после единого дня голосования. Поэтому мы планируем рассмотреть этот вопрос о назначении выборов ВНС и, соответственно, утвердить календарный план по проведению выборов делегатов ВНС от депутатского корпуса местных советов и от структур гражданского общества чуть позже. Ну, наверное, можно вести разговор о том, что когда будем проводить итоговое заседание ЦИК после единого дня голосования, подводить итоги, в этот же день на этом же заседании можно рассмотреть вопрос о назначении выборов в ВНС и соответственно утвердить календарный план", - сказал Карпенко.

Он проинформировал о том, что территориальные окружные избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее 11 декабря. Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 16 по 30 января 2024 года, сроки проведения предвыборной агитации - с 31 января по 24 февраля 2024 года. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Установить итоги выборов депутатов местных советов и нижней палаты парламента ЦИК должен до 1 марта.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по 8 членов верхней палаты парламента. Еще 8 сенаторов назначаются президентом Белоруссии.

Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. ВНС общей предельной численностью 1 200 делегатов будет формироваться на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в том числе члены обеих палат парламента. Местные советы депутатов будут представлены 350 делегатами от всех регионов страны, избираемых из числа депутатов областного, базового и первичного уровней. Гражданское общество в ВНС будет представлено не более чем 400 делегатами. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.