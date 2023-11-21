Турецкие адвокаты потребовали от МУС ареста некоторых официальных лиц Израиля

В том числе речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа турецких адвокатов официально обратилась в МУС с запросом на арест ряда высокопоставленных лиц Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу.

"Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху", - подчеркнул собеседник агентства.