21 ноября, 13:13,
обновлено 21 ноября, 13:21
Палестино-израильский конфликт

Турецкие адвокаты потребовали от МУС ареста некоторых официальных лиц Израиля

В том числе речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа турецких адвокатов официально обратилась в МУС с запросом на арест ряда высокопоставленных лиц Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС один из инициаторов иска, адвокат Бурак Бекироглу.

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"Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху", - подчеркнул собеседник агентства. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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