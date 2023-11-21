21 ноября, 13:14,
обновлено 21 ноября, 13:55
Палестино-израильский конфликт

Президент ЮАР назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

Как считает Сирил Рамапоса, ХАМАС должно понести ответственность за атаки на израильтян и захват заложников в Израиле

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом и военными преступлениями.

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"Коллективное наказание палестинского гражданского населения путем незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду", - говорится в заявлении президента на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению Рамапосы, действия израильских сил в Газе нарушают международное право, в том числе Устав ООН. "Действия Израиля представляют собой нарушение международного права, включая Устав ООН и Женевскую конвенцию со всеми ее протоколами", - отметил он.

Рамапоса подчеркнул, что более 11 тыс. жителей сектора Газа оказались убиты, еще несколько тысяч были ранены, более половины населения вынуждено покинуть свои дома. В результате боевых действий были разрушены жилые дома, больницы, общественные учреждения и инфраструктура, добавил южноафриканский лидер.

Ответственность ХАМАС

Как считает Рамапоса, ХАМАС должно понести ответственность за атаки на израильтян и захват заложников в Израиле. "Совершив нападения на гражданское население и захватив заложников, ХАМАС также нарушило международное право и должно нести ответственность за эти действия", - сказал он.

Всем странам следует проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейшего разжигания конфликта, считает Рамапоса. Он призвал к возобновлению всеобъемлющего диалога, возглавляемого и поддерживаемого самими палестинцами и израильтянами и при содействии ООН.

Рамапоса призвал "к развертыванию в Палестине сил быстрого реагирования ООН с мандатом на мониторинг режима прекращения огня и защиту гражданских".

Как следует из заявления, ЮАР также призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа, открытию гуманитарных коридоров и освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС при нападении на Израиль. Кроме того, в Претории призвали не поставлять оружие сторонам конфликта.

"Мы призываем международное сообщество договориться о срочных и конкретных действиях, чтобы положить конец страданиям в секторе Газа и проложить путь к справедливому и мирному разрешению этого конфликта. <…> Во-первых, немедленное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в заявлении. 

Роль БРИКС

БРИКС играет важную роль в усилиях по урегулированию ближневосточного конфликта, говорится в заявлении президента ЮАР.

"Будучи важным голосом глобального Юга, представляющим большую часть человечества, мы считаем, что БРИКС играет жизненно важную роль в широкомасштабных международных усилиях по достижению справедливого и прочного мира [на Ближнем Востоке]", - сообщается в тексте документа.

"Давайте работать вместе для того, чтобы добиться справедливого, мирного и безопасного будущего для народов и Палестины, и Израиля", - говорится в заявлении Рамапосы. 

Теги:
ЮАРПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильРамапоса, Сирил
© Информационное агентство ТАСС
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