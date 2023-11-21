21 ноября, 14:10,
обновлено 21 ноября, 14:40

Китай намерен поддержать работу РФ в качестве председателя БРИКС в 2024 году

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об этом на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай вместе с другими членами БРИКС поддержит председательство России в организации в следующем году. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

"Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году, Китай готов работать с другими членами, чтобы поддержать работу России и создать новую эпоху сотрудничества БРИКС", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер назвал механизм сотрудничества БРИКС "важной платформой для стран с формирующимся рынком и развивающихся государств по укреплению единства и сотрудничества, а также защиты общих интересов".

В 2023 году председателем в БРИКС является ЮАР.

В работе саммита принимает участие президент России Владимир Путин. На саммит приглашены представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Кроме того, во встрече также участвует генсек ООН Антониу Гутерриш. 

Теги:
РоссияКитайСи Цзиньпин
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