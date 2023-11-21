21 ноября, 14:23

Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с РФ по изучению русского языка в республике

Русский язык в этой стране изучают в более чем 4 тыс. общеобразовательных учреждений

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Таджикистан заинтересован в продолжении сотрудничества с Россией для решения проблемы нехватки учебников и преподавателей русского языка в республике. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Учитывая дефицит учебников и учебных пособий на русском языке, а также нехватку преподавателей с русским языком обучения, мы выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по этим направлениям", - сказал Рахмон. Он отметил, что на переговорах особое внимание было уделено изучению русского языка, за которым в Таджикистане конституционно закреплен статус языка межнационального общения. "Обучение в Таджикистане русскому языку в обязательном порядке осуществляется на всех уровнях системы образования, начиная с детского сада - в более чем 4 тыс. общеобразовательных учреждений", - уточнил таджикский лидер. По его словам, в системе образования республики обучаются сейчас 2,5 млн детей.

Рахмон прибыл в Москву 21 ноября с двухдневным официальным визитом, в ходе которого состоялись встречи с российским лидером в узком формате и переговоры в расширенном составе. Было подписано несколько двусторонних документов. После визита в Москву президент Таджикистана планирует принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности в Минске, запланированном на 23 ноября. Об участии в этом саммите также ранее заявлял Путин. 

Теги:
ТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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