CNN: ХАМАС и Израиль могут объявить о соглашении по заложникам 21 ноября

По его условиям, ХАМАС выпустит 50 заложников, среди которых будут женщины и дети, в обмен на четырех- или пятидневное прекращение огня и освобождение 3 палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на каждого заложника

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль могут объявить о соглашении по заложникам во вторник. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильских чиновников.

По их данным, стороны находятся на пороге достижения соглашения, о котором "может быть объявлено уже во вторник". По его условиям, ХАМАС выпустит 50 заложников, среди которых будут женщины и дети, в обмен на четырех- или пятидневное прекращение огня и освобождение 3 палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на каждого заложника.

Как отмечают источники, на время прекращения огня Израиль также остановит полеты разведывательных БПЛА на севере сектора Газа как минимум на шесть часов в день.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка сообщил, что условия соглашения об освобождении заложников будут раскрыты Катаром в ближайшие часы.

До этого сообщалось, что движение ХАМАС готово на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе люди с двойным гражданством. Около 35 человек - иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.