Раиси призвал к коллективным усилиям стран БРИКС для прорыва блокады сектора Газа

Президент Ирана также призвал к созданию безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в анклав

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к коллективным усилиям стран БРИКС, направленным на преодоление блокады сектора Газа и создание безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в анклав. С таким заявлением он выступил на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.

"Коллективные действия членов БРИКС необходимы для прорыва блокады Газы и создания постоянного и безопасного маршрута, позволяющего отправлять гуманитарную помощь в Газу", - сказал Раиси.