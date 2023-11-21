21 ноября, 14:30,
обновлено 21 ноября, 14:58
Палестино-израильский конфликт

Раиси призвал к коллективным усилиям стран БРИКС для прорыва блокады сектора Газа

Президент Ирана также призвал к созданию безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в анклав

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к коллективным усилиям стран БРИКС, направленным на преодоление блокады сектора Газа и создание безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в анклав. С таким заявлением он выступил на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.

"Коллективные действия членов БРИКС необходимы для прорыва блокады Газы и создания постоянного и безопасного маршрута, позволяющего отправлять гуманитарную помощь в Газу", - сказал Раиси. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтРаиси, Эбрахим
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