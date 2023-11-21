Индия призвала к возобновлению прямых мирных переговоров на Ближнем Востоке

Как отметили в МИД страны, сейчас "существует срочная необходимость сделать так, чтобы международная помощь эффективно и безопасно доставлялась населению Газы"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Индия выступает за возобновление прямых и содержательных переговоров для восстановления мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку.

"Премьер-министр [Индии Нарендра] Моди разговаривал с несколькими лидерами в Газе, в регионе и в мире в этой связи. Он подчеркнул необходимость создания условий для мира и возобновления прямых и содержательных мирных переговоров", - сказал Джайшанкар.

Министр отметил, что продолжающийся конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в Газе причиняет огромные человеческие страдания, "в том числе гражданским лицам, старикам, женщинам и детям".

"Мы приветствуем все усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию. В настоящее время существует срочная необходимость сделать так, чтобы международная помощь эффективно и безопасно доставлялась населению Газы. Также крайне важно, чтобы все заложники были освобождены. Мы считаем, что соблюдение международного гуманитарного права является всеобщей обязанностью", - добавил глава МИД.

Джайшанкар отметил, что кризис на Ближнем Востоке начался с террористической атаки 7 октября. "Терроризм вызывает обеспокоенность, и никто из нас не должен и не может идти на компромисс с ним", - добавил он.