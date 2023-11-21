21 ноября, 14:42,
обновлено 21 ноября, 15:10
Палестино-израильский конфликт

Раиси обвинил Израиль в использовании запрещенных видов вооружений в секторе Газа

Президент Ирана призвал страны БРИКС создать "международную миссию" для установления подобных фактов

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил Израиль в использовании запрещенных международными конвенциями видов вооружений в секторе Газа и призвал страны БРИКС создать "международную миссию" для установления подобных фактов.

"В связи с беспрецедентными преступлениями и <...> применением запрещенного оружия, такого как боеприпасы с белым фосфором, членам БРИКС необходимо создать специальную международную миссию для немедленного расследования этих преступлений, результаты которого впоследствии должны быть обнародованы", - сказал он, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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