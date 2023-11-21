21 ноября, 14:43,
обновлено 21 ноября, 15:02

Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты, предположительно, со спутником

Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. EPA-EFE/ JIJI PRESS
Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно
© EPA-EFE/ JIJI PRESS

Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно заявил, что запуск баллистической ракеты, даже если он и осуществлен с целью вывести на орбиту спутник, является нарушением резолюций Совбеза ООН

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракеты, предположительно, с первым разведывательным спутником КНДР. Об этом сообщил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

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"Мы выразили жесткий протест. Подобные действия угрожают безопасности людей", - сказал он. По его словам, запуск, даже если он осуществлен с целью вывести на орбиту спутник, является нарушением резолюций Совбеза ООН, поскольку подразумевает использование баллистических ракет.

Пхеньян осуществил запуск ракеты в южном направлении. По данным японской береговой охраны, она миновала воздушное пространство Японии в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. Данных о каком-либо ущербе не поступало. Рейсы японских авиакомпаний также осуществляются без изменений.

КНДР ранее уведомила береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. В мае и августе Пхеньян уже предпринял две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника и обещал запустить спутник в третий раз в октябре, но этого не произошло.

19 ноября министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая запустит свой первый военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
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