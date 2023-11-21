Четыре врача погибли в больнице "Аль-Ауда" на севере сектора Газа

Палестинский Красный Полумесяц осудил удар израильских сил по больнице

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре врача погибли в результате удара Израиля по больнице "Аль-Ауда", расположенной на севере сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

"Палестинский Красный Полумесяц осуждает удар израильских сил по больнице "Аль-Ауда", в результате которого погибли четыре врача", - говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее PRCS также сообщало, что два сотрудника организации были задержаны израильской армией на КПП, расположенном на границе между северной и южной частями сектора Газа.