21 ноября, 14:56
Палестино-израильский конфликт

Четыре врача погибли в больнице "Аль-Ауда" на севере сектора Газа

Палестинский Красный Полумесяц осудил удар израильских сил по больнице

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре врача погибли в результате удара Израиля по больнице "Аль-Ауда", расположенной на севере сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

"Палестинский Красный Полумесяц осуждает удар израильских сил по больнице "Аль-Ауда", в результате которого погибли четыре врача", - говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее PRCS также сообщало, что два сотрудника организации были задержаны израильской армией на КПП, расположенном на границе между северной и южной частями сектора Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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