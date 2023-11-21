В Китае заявили о предоставлении Газе гумпомощи на более чем $4 млн

Председатель КНР Си Цзиньпин добавил, что республика продолжит оказывать материальную помощь жителям Газы, исходя из их потребностей

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай предоставил сектору Газа с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке гуманитарную помощь на сумму более $4 млн. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по Ближнему Востоку.

"Китай предоставил чрезвычайную гуманитарную помощь Газе на сумму $2 млн через Палестинскую национальную администрацию и механизмы ООН. Через Египет Китай доставил в сектор Газа продовольствие, лекарства и другие гуманитарные грузы на сумму 15 млн юаней ($2,1 млн - прим. ТАСС)", - сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что КНР продолжит оказывать материальную помощь жителям Газы, исходя из их потребностей.

В работе саммита принимает участие президент России Владимир Путин. На саммит приглашены представители не только стран БРИКС, но и тех государств, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). Кроме того, во встрече участвует генсек ООН Антониу Гутерриш.