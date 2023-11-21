Армия Израиля зафиксировала обстрелы со стороны Ливана

Израильские военные открыли ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы со стороны Ливана приграничных районов и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедшие часы был зафиксирован ряд запусков из Ливана в сторону израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля наносят удары по источникам огня, используя артиллерию, минометы и танки", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба трижды в течение десяти минут выпускала оповещения о сиренах воздушной тревоги в северных районах страны.