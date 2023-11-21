21 ноября, 15:03
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала обстрелы со стороны Ливана

Израильские военные открыли ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы со стороны Ливана приграничных районов и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедшие часы был зафиксирован ряд запусков из Ливана в сторону израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля наносят удары по источникам огня, используя артиллерию, минометы и танки", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба трижды в течение десяти минут выпускала оповещения о сиренах воздушной тревоги в северных районах страны. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация