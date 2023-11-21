Суд Исламабада выступил против проведения в тюрьме суда над экс-премьером Пакистана Ханом

Его обвиняют в нарушении Закона о государственной тайне

ИСЛАМАБАД, 21 ноября. /ТАСС/. Высокий суд Исламабада признал незаконным проведение в тюрьме судебных слушаний по обвинению экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана и бывшего министра иностранных дел, вице-председателя ДЗС Шаха Мехмуда Куреши в нарушении Закона о государственной тайне.

"Высокий суд Исламабада признал незаконным уведомление министерства юстиции о проведении суда по этому обвинению Хана и Куреши в тюрьме, где они содержатся", - написал адвокат политиков Наим Паньюта в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, суд Исламабада тем самым удовлетворил требование Имрана Хана о проведении открытого суда над ним за пределами тюрьмы Адиала, где он и Куреши находятся в заключении. Ранее Минюст Пакистана распорядился о проведении суда на тюремной территории по соображениям безопасности.

Суд над Ханом и Куреши проходит на основании выдвинутых против них обвинений Федерального агентства расследований в нарушении принятого в 1923 году Закона о гостайне, заключающемся в "использовании дипломатического шифра МИД в политических целях" и "раскрытии содержания секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

Хан и Куреши не признали себя виновными в нарушении Закона о гостайне.

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об утере данного документа.