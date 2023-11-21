Сейм Литвы обратился в Конституционный суд по импичменту депутата за антисемитизм

За последние полгода Ремигиюс Жемайтайтис дважды допустил антисемитские высказывания

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы обратился в Конституционный суд по импичменту депутата Ремигиюса Жемайтайтиса за антисемитизм. Решение об этом на пленарном заседании было принято единогласно.

Как отметили на заседании, парламент по этому вопросу определился. Если Конституционный суд провозгласит, что депутат Жемайтайтис нарушил присягу члена Сейма, то парламент должен будет проголосовать по вопросу аннулирования его мандата.

Жемайтайтис считает, что действия против него являются попытками политической расправы. "Очевидно, что мы делаем то, чего просит Россия, КГБ и НКВД", - заявил он с трибуны Сейма. Апеллируя к происходящему в секторе Газа, политик заявил, что Израиль там проводит не только этническую чистку, но и геноцид.

За последние полгода Жемайтайтис дважды допустил антисемитские высказывания. В мае на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) он написал, что "в мире нашлось еще одно животное - Израиль". Так депутат отреагировал на снос Израилем палестинской начальной школы. Далее политик процитировал слова из литовского фольклора с призывом к расправе над евреями.

В канун Дня памяти и скорби, который отмечается 14 июня (в этот день в 1941 году началась массовая высылка населения), Жемайтайтис написал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев.