21 ноября, 15:09,
обновлено 21 ноября, 15:24

СМИ: вице-канцлер юстиции Финляндии отклонил ужесточение ограничений на границе с РФ

AP Photo/ Sergei Grits
© AP Photo/ Sergei Grits

По информации телерадиоканал Yle, решение обосновано тем, что предложение правительства не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ. Об этом сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на источник в канцелярии канцлера юстиции.

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По его информации, такое решение было обосновано тем, что предложение правительства не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища. Как сообщили Yle в канцелярии, Пуумалайнен оценил представленный проект МВД с точки зрения законности и пришел к выводу, что правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого министерством решения нет.

Документы не содержат достаточных гарантий того, что решение сохранит подлинную и эффективную возможность обратиться за международной защитой, закрепленной в Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах по правам человека, уточняет телерадиоканал. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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