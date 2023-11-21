21 ноября, 15:16

На Украине второго депутата Рады за день обвинили в коррупции

Депутат парламента пытался передать вице-премьеру украинского правительства взятку в китайской шкатулке за получение ремонтного подряда

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Украины предъявили обвинение в коррупции депутату парламента страны, который пытался передать вице-премьеру украинского правительства взятку в китайской шкатулке за получение ремонтного подряда. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Действующий депутат подозревается в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления", - сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.

Имя обвиняемого НАБУ не называет, но агентство УНИАН сообщает, что речь идет о депутате Верховной рады Сергее Лабазюке, члене фракции "За будущее", бывшем гендиректоре группы компаний "Витагро", которые действуют в сфере строительства и сельского хозяйства. Сейчас холдингом управляет его брат Петр Лабазюк.

Ведомство отмечает, что чиновники, которых пытался подкупить депутат, разоблачили его, сообщив в следственные органы о предложении взятки. Одним из них является вице-премьер по восстановлению Украины, сообщает НАБУ. Эту должность занимает Александр Кубраков.

По версии следствия, в августе 2023 года депутат обратился к топ-чиновнику с просьбой предоставить одной из его компаний подряды на ремонт объектов на сумму 1 млрд гривен ($27,75 млн по нынешнему курсу), пообещав за это взятку в размере 3-5%. После того, как на счет его компании поступили 50 млн гривен ($1,39 млн) за подряд по восстановлению разрушенного моста, депутат через доверенное лицо передал чиновнику "откат" в сумме $150 тыс. "Передача взятки состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, деньги находились в китайской шкатулке", - сообщает НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) написала в своем Telegram-канале, что депутату предъявлено обвинение в предложении взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение. За это ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее НАБУ сообщало о предъявлении обвинения депутату, члену комитета антикоррупционной политики Верховной рады в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), речь идет о депутате от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрее Одарченко. По информации САП, депутат попросил главу госагентства в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. 

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