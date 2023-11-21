21 ноября, 15:21
Военная операция на Украине

Пентагон заявил, что США будет тяжело оказывать Украине помощь без дополнительных ресурсов

Вашингтону понадобится дополнительная поддержка из бюджета, чтобы предоставлять Киеву того рода содействие, которое было ранее, признала первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс США не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС.

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"Нам будет очень сложно продолжать предоставлять военную помощь со стороны Министерства обороны США без дополнительных ресурсов", - сказала Хикс, комментируя перспективы дальнейшей отправки Вашингтоном оружия Киеву.

При этом замминистра признала, что без дополнительных бюджетных расходов администрация США не сможет оказывать нынешним властям Украины военную помощь в таких же объемах, как прежде. "Разумеется, нам понадобится дополнительная поддержка [из бюджета], чтобы предоставлять Украине того рода содействие, которое мы предоставляли", - подчеркнула Хикс. 

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