Итоговое заявление лидеров стран БРИКС по Ближнему Востоку. Основное

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выпустили заявление по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку. ТАСС собрал главное из коммюнике.
В частности, в документе стран БРИКС:
- осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных граждан, в частности, военные преступления;
- выразили глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на "оккупированной палестинской территории";
- подчеркнули необходимость защищать гражданских лиц в соответствии с международным законодательством;
- призвали к немедленному освобождению заложников безо всяких условий;
- признали важную роль ОИС и ЛАГ в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке;
- подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права на палестинской территории и полного, немедленного, безопасного, беспрепятственного и устойчивого гуманитарного доступа, предоставление помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленными в резолюции 46/182 ГА ООН;
- подчеркнули необходимость предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке;
- высказались за проведение независимого и прозрачного расследования по международным стандартам;
- призывали к немедленному гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке;
- обеспокоены ухудшением ситуации в ближневосточном регионе после эскалации палестино-израильского конфликта;
- подтвердили первостепенную роль СБ ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне;
- призвали к прямым переговорам для создания суверенного и независимого государства Палестина;
- приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2712 от 15 ноября 2023 года, направленной на оказание помощи детям;
- заявили, что принудительное перемещение и депортация палестинцев - внутри Газы или в соседние страны - представляет собой серьезное нарушение Женевских конвенций и военное преступление, а также нарушение международного гуманитарного права;
- поддержали все международные усилия по достижению немедленного прекращения огня и важность недопущения дальнейшей эскалации конфликта.
Саммит БРИКС подтвердил, что долгосрочное решение палестино-израильского может быть достигнуто только мирным путем, говорится в коммюнике.
В мероприятии приняли участие представители не только стран БРИКС, но и тех государств, которые получили приглашения стать полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). Кроме того, во встрече принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш.