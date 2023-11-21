Итоговое заявление лидеров стран БРИКС по Ближнему Востоку. Основное

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выпустили заявление по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку. ТАСС собрал главное из коммюнике.

В частности, в документе стран БРИКС:

осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных граждан, в частности, военные преступления;

выразили глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на "оккупированной палестинской территории";

подчеркнули необходимость защищать гражданских лиц в соответствии с международным законодательством;

призвали к немедленному освобождению заложников безо всяких условий;

признали важную роль ОИС и ЛАГ в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке;

подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права на палестинской территории и полного, немедленного, безопасного, беспрепятственного и устойчивого гуманитарного доступа, предоставление помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленными в резолюции 46/182 ГА ООН;

подчеркнули необходимость предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке;

высказались за проведение независимого и прозрачного расследования по международным стандартам;

призывали к немедленному гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке;

обеспокоены ухудшением ситуации в ближневосточном регионе после эскалации палестино-израильского конфликта;

подтвердили первостепенную роль СБ ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне;

призвали к прямым переговорам для создания суверенного и независимого государства Палестина;

приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2712 от 15 ноября 2023 года, направленной на оказание помощи детям;

заявили, что принудительное перемещение и депортация палестинцев - внутри Газы или в соседние страны - представляет собой серьезное нарушение Женевских конвенций и военное преступление, а также нарушение международного гуманитарного права;

поддержали все международные усилия по достижению немедленного прекращения огня и важность недопущения дальнейшей эскалации конфликта.

Саммит БРИКС подтвердил, что долгосрочное решение палестино-израильского может быть достигнуто только мирным путем, говорится в коммюнике.

В мероприятии приняли участие представители не только стран БРИКС, но и тех государств, которые получили приглашения стать полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). Кроме того, во встрече принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш.