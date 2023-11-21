21 ноября, 15:25,
обновлено 21 ноября, 16:26
Палестино-израильский конфликт

Итоговое заявление лидеров стран БРИКС по Ближнему Востоку. Основное

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выпустили заявление по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку. ТАСС собрал главное из коммюнике. 

В частности, в документе стран БРИКС:

  • осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных граждан, в частности, военные преступления;
  • выразили глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на "оккупированной палестинской территории";
  • подчеркнули необходимость защищать гражданских лиц в соответствии с международным законодательством;
  • призвали к немедленному освобождению заложников безо всяких условий;
  • признали важную роль ОИС и ЛАГ в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке;
  • подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права на палестинской территории и полного, немедленного, безопасного, беспрепятственного и устойчивого гуманитарного доступа, предоставление помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, установленными в резолюции 46/182 ГА ООН;
  • подчеркнули необходимость предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке;
  • высказались за проведение независимого и прозрачного расследования по международным стандартам;
  • призывали к немедленному гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке;
  • обеспокоены ухудшением ситуации в ближневосточном регионе после эскалации палестино-израильского конфликта;
  • подтвердили первостепенную роль СБ ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне;
  • призвали к прямым переговорам для создания суверенного и независимого государства Палестина;
  • приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2712 от 15 ноября 2023 года, направленной на оказание помощи детям;
  • заявили, что принудительное перемещение и депортация палестинцев - внутри Газы или в соседние страны - представляет собой серьезное нарушение Женевских конвенций и военное преступление, а также нарушение международного гуманитарного права;
  • поддержали все международные усилия по достижению немедленного прекращения огня и важность недопущения дальнейшей эскалации конфликта.

Саммит БРИКС подтвердил, что долгосрочное решение палестино-израильского может быть достигнуто только мирным путем, говорится в коммюнике.

В мероприятии приняли участие представители не только стран БРИКС, но и тех государств, которые получили приглашения стать полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия). Кроме того, во встрече принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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