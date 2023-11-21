21 ноября, 15:44
Палестино-израильский конфликт

ABC: в Израиле проголосуют по освобождению заложников ближе к 22 ноября

По сведениям телеканала, сначала решение должны принять члены военного кабинета и кабинета безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские власти примут решение по вопросу освобождения заложников ближе к среде, 22 ноября. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.

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По его сведениям, сначала решение должны принять члены военного кабинета и кабинета безопасности, после чего во вторник голосование состоится в правительстве. Его итоги, вероятно, станут известны в среду, уточнил собеседник ABC.

Как сообщила ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он созывает во вторник вечером военный кабинет, кабинет безопасности и правительство в связи с развитием ситуации вокруг освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. До этого Нетаньяху, посетивший военнослужащих в районе границы с Ливаном, заявил, что в деле возвращения заложников из сектора Газа есть прогресс и скоро могут последовать "хорошие новости". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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