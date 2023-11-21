21 ноября, 15:40,
обновлено 21 ноября, 16:06

Столтенберг: НАТО не видит никакой военной угрозы членам альянса со стороны России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. REUTERS/ Ognen Teofilovski
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© REUTERS/ Ognen Teofilovski

Вместе с тем генсек подчеркнул, что НАТО остается бдительной

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в Северную Македонию. Ее транслировала пресс-служба альянса.

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"Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО остается бдительной. Он также в очередной раз отметил, что альянс в ответ на военную операцию РФ на Украине усилил присутствие в странах Восточной Европы.

Генсек НАТО посещает Западные Балканы с 19 по 22 ноября. 

Теги:
РоссияСтолтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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