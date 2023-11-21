Части ракеты КНДР упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан

Районы падения находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил заместитель министра обороны Хироюки Миядзава

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Части ракеты КНДР, которая, предположительно, должна была вывести на орбиту разведывательный спутник, упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан, районы падения находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны Хироюки Миядзава.

"Северная Корея осуществила запуск ракеты с использованием баллистических технологий с целью запуска спутника. В процессе полета от нее отделились несколько частей. Одна из них упала в Восточное-Китайское море примерно в 350 км к западу от Корейского полуострова. После этого ракета пролетела между островами Окинава и Мияко, а вторая ее часть упала в Тихом океане в 1 200 км к юго-западу от острова Окиноторисима", - сказал он, отметив, что эти районы находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

КНДР ранее уведомила береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. В мае и августе Пхеньян уже предпринял две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника и обещал запустить спутник в третий раз в октябре, но этого не произошло.

19 ноября министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая запустит свой первый военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния.