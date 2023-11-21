"Хезболлах" атаковала ракетами военное предприятие "Рафаэль" на севере Израиля

Шиитские боевики нанесли удары по базе израильской армии в Авивиме в момент, когда там проходило совещание командного состава

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня позиции израильской армии в пяти еврейских поселениях. Об этом говорится в распространенном в Telegram-канале заявлении формирования.

"Моджахеды исламского сопротивления поразили ракетами военное предприятие компании "Рафаэль" в окрестностях поселения Шломи, - указывается в тексте. - Эта атака была предпринята в ответ на обстрел израильским беспилотником 18 ноября цеха алюминиевых конструкций в городе Набатия на юге Ливана".

Кроме того, шиитские боевики нанесли удары по базе израильской армии в Авивиме в момент, когда там проходило совещание командного состава. Как подчеркивается в документе, это нападение было совершено в ответ на убийство двух репортеров телеканала Al Mayadeen. В нем также утверждается, что в поселении Нетува подбит израильский танк, среди членов экипажа есть убитые и раненые.

Ранее директор телеканала Al Mayadeen Гассан бен Джидду сообщил, что его корреспондент Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Маамари погибли в результате прямого попадания снаряда, выпущенного с израильской стороны границы. Это произошло в момент, когда они готовили репортаж из пограничного района Тейр-Харфа.