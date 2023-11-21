Эксперт: преждевременный запуск спутника КНДР мог быть связан с погодными условиями

Как заявил старший научный сотрудник Исследовательского института объединения Республики Корея Хон Мин, погода в первую половину дня 22 ноября ожидалась пасмурная и с высокой влажностью

СЕУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Предположительный запуск спутника КНДР мог быть осуществлен раньше объявленного срока из-за погодных условий. Об этом заявил старший научный сотрудник Исследовательского института объединения Республики Корея Хон Мин.

"В условиях, когда Республика Корея и мировое сообщество ожидало запуск рано утром 22 ноября, его совершили внезапно, обманув [ожидания]. Вероятно, они тактически скорректировали время, отказавшись от сроков, привлекших повышенное внимание", - привело агентство Рёнхап слова исследователя. "Нельзя исключать того, что время было перенесено на сегодня, потому что погода в первую половину дня завтра ожидалась пасмурная и с высокой влажностью", - добавил эксперт.

КНДР уведомила Японию, что планирует запустить ракету-носитель в период с 22 ноября по 1 декабря. Южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила разведывательный спутник 21 ноября по местному времени.

Во вторник до запуска официальный представитель министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю воздержался от однозначных прогнозов, указав на погодные условия в качестве фактора. В то же время он не исключил, что КНДР могла бы запустить спутник утром первого же дня обозначенного срока, поскольку так произошло при предыдущих двух неудачных попытках в мае и августе.

Агентство Yonhap указывает, что погода до 07:00 по местному времени 22 ноября в окрестностях города Синыйджу, рядом с которым расположен космодром, ожидалась пасмурная, вероятность осадков в районе 08:00 достигала 60%. Южнокорейские военные не исключали выпадение снега с самого утра.

Рёнхап также допускает, что вооруженные силы Южной Кореи могут заняться поиском отсоединившихся и упавших в море частей ракеты КНДР для оценки ее технологического уровня. Республика Корея обнаружила и сумела извлечь из вод Желтого моря обломки первого военного разведывательного спутника КНДР, запуск которого 31 мая закончился неудачей.

Позиции сторон

19 ноября министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая запустит свой первый военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея 20 ноября потребовал от КНДР прекратить подготовку к запуску, обещав принять меры по защите граждан в противном случае. В Сеуле указывают, что запуск спутника Пхеньяном противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, поскольку при нем используются технологии баллистических ракет. Администрация президента Республики Корея допустила, что в зависимости от ситуации власти могут рассмотреть приостановку межкорейского соглашения о снижении военной напряженности 2018 года в ответ на пуск.

Также во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК опубликовало статью научного сотрудника Главного государственного управления КНДР по аэрокосмической технике Ли Сон Чжина. Он подчеркнул, что для поддержания паритета и сдерживания войны КНДР вынуждена еще активнее заниматься освоением космоса в ответ на расширение сети разведывательных спутников США, Южной Кореи и Японии. Полученная их спутниками информация может быть использована для превентивного удара по народной республике, считает ученый.