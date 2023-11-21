21 ноября, 16:19,
обновлено 21 ноября, 16:48
Палестино-израильский конфликт

Байден: Израиль и ХАМАС "очень близки" к заключению соглашения об освобождении заложников

По словам президента США, некоторые из заложников вскоре могут вернуться домой

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Стороны палестино-израильского конфликта очень близки к договоренностям об освобождении заложников радикального движения ХАМАС, некоторые из них вскоре могут вернуться домой. Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме.

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"Я хочу сказать несколько слов о предпринимаемых усилиях с целью возвращения заложников", - сказал он. "Как вы все знаете, мы в течение недель активно работали над этим", - добавил американский лидер.

"Я недавно говорил об этом с премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху и эмиром Катара [шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани]. Мои помощники находятся в регионе и совершают поездки между столицами. Сейчас мы очень близки, очень близки. Мы можем вернуть домой кого-то из этих заложников очень скоро, - подчеркнул Байден. - Но я не хочу вдаваться в подробности, поскольку ничего не завершено, пока не завершено". "Когда мы сможем сказать больше, мы это сделаем. Но сейчас все выглядит хорошо", - добавил президент США.

Американский телеканал NBC ранее сообщил со ссылкой на источники, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительных договоренностей по освобождению заложников, теперь власти еврейского государства должны одобрить его. По сведениям телеканала, предварительный план предусматривает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, примерно на 150 палестинских заключенных. Также стороны могут объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа.

Ранее телеканал ABC информировал, что израильские власти примут решение по вопросу освобождения заложников ближе к среде, 22 ноября. По его сведениям, сначала решение должны принять члены военного кабинета и кабинета безопасности, после чего во вторник голосование состоится в правительстве. Его итоги, вероятно, станут известны в среду, уточнил собеседник ABC. 

Теги:
СШАПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
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