21 ноября, 17:02

Выдвигающийся в президенты республиканец Рамасвами назвал участие Байдена в выборах фарсом

Как считает политик, "управленческий класс использует Джо Байдена как прикрытие для продвижения собственной программы"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Намерение действующего американского лидера Джо Байдена участвовать в президентской гонке в 2024 году - это фарс. Такое мнение выразил бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году.

"Участие Джо Байдена в выборах - это фарс. Управленческий класс использует Джо Байдена как прикрытие для продвижения собственной программы. Для них когнитивные нарушения Байдена - это не недостаток, а преимущество", - написал он в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Рамасвами отметил, что управлять марионетками проще, когда они "пустышки".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Экс-глава США Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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