21 ноября, 17:14

Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе РФ, но удалил и извинился

Здание Европейского Парламента в Брюсселе. Thierry Monasse/ Getty Images
Здание Европейского Парламента в Брюсселе
© Thierry Monasse/ Getty Images

Спустя некоторое время была обнародована "обновленная версия" карты с Крымом в составе Украины

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Европарламент опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) во вторник утром карту с Крымом в составе России, однако позднее удалил публикацию и извинился "за ошибку", передает корреспондент ТАСС.

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"Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим наши извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время", - написали в X после того, как пользователи заметили, что Крым на карте указан в составе России.

Спустя некоторое время Европарламент опубликовал "обновленную версию" карты с Крымом в составе Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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