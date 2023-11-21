21 ноября, 17:07,
обновлено 21 ноября, 18:10
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило, что число жертв израильских обстрелов в секторе Газа превысило 14 тыс.

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

Свыше 33 тыс. человек получили ранения

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 14 тыс., свыше 33 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщил на пресс-конференции в Бейруте, которая транслировалась в Telegram-канале палестинских радикалов, член политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

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По его словам, "число погибших составило 14 128, среди них 5 840 детей". Он сообщил также, что "число пропавших без вести возросло до 6,8 тыс., из которых 4,5 тыс. - женщины и дети".

По информации ХАМАС, жертвами обстрелов палестинского анклава стали 205 медицинских работников, 22 сотрудника службы гражданской обороны и 62 журналиста. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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