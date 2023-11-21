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обновлено 21 ноября, 18:23
Ракетные запуски в КНДР

КНДР назвала успешным запуск разведывательного спутника

EPA-EFE/ JEON HEON-KYUN, архив
© EPA-EFE/ JEON HEON-KYUN, архив

Он выведен на орбиту

СЕУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, спутник выведен на орбиту. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"Запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете-носителе нового типа "Чхоллима-1" прошел успешно. Ракета-носитель следовала заданной траектории полета, в 22 часа 54 минуты [16:54 мск] и 13 секунд спутник "Маллигён-1" был выведен на орбиту", - говорится в сообщении агентства.

Ракета была запущена в 22:42 (16:42 мск) с космодрома Сохэ, полет длился 705 секунд. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, он поздравил ученых, инженеров и ответственных работников.

По данным агентства, КНДР намерена запустить еще несколько разведывательных спутников в ближайшем будущем. 

Отмечается, что "запуск нескольких дополнительных разведывательных спутников в ближайшее время" позволит улучшить возможности по получению разведывательных данных в прилегающих к КНДР регионах, в первую очередь в районе Южной Кореи.

Кроме того, подчеркивается, что запуск разведывательного спутника "является законным правом КНДР на укрепление своего права на самооборону". Он будет "в значительной степени способствовать повышению боевой готовности вооруженных сил республики" с учетом ситуации в регионе, где противники КНДР "проводят опасные военные маневры", говорится в сообщении агентства.

КНДР до этого дважды пыталась запустить разведывательный спутник, в мае и августе, однако обе попытки завершились неудачно. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
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