21 ноября, 17:38

DPA: ФРГ возвращает военных, которые с Кипра координировали эвакуацию из Израиля

На Кипре в октябре был сформирован штаб, который координировал ход возможной эвакуации

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Германия на текущей неделе начинает возвращать военнослужащих, которые были временно дислоцированы на Кипре и в Иордании для координации эвакуации из Израиля. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ, первые военнослужащие начнут возвращаться с Кипра в среду.

На Кипре в октябре был сформирован штаб, который координировал ход возможной эвакуации. В Иордании были дислоцированы силы военного спецназа.

Ранее эвакуационными рейсами из Израиля были вывезены почти 4 тыс. немецких граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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