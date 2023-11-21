21 ноября, 17:38

Зурабишвили раскритиковала принятый закон, упрощающий получение гражданства Грузии

Как отметила президент страны, людям по новому закону, как и ранее, придется сдавать экзамены на знание грузинского языка, права и истории

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике принятый парламентом закон, упрощающий процедуру получения гражданства лицами, покинувшими страну.

"Несмотря на множество усилий, на то, что с 2019 года моя администрация и лично я начали переговоры с министрами по этому вопросу, как упростить процедуры, которые были созданы бездумно и мешали живущим в диаспорах людям вернуть гражданство Грузии, это упрощение не произошло. Я это подчеркиваю, потому что недавно в парламенте были приняты поправки в органический закон о гражданстве, которые реально не представляют никаких изменений, никакого упрощения", - заявила Зурабишвили на презентации гражданской платформы "Домой за будущим".

Как отметила Зурабишвили, людям по новому закону, как и ранее, придется сдавать экзамены на знание грузинского языка, права и истории. Главным новшеством, по ее словам, стало то, что теперь можно бесконечное число раз сдавать тестирование и каждый раз платить за это деньги. По словам Зурабишвили, следовало реально облегчить процедуру как получения гражданства тем, кто его утратил в прошлом, так и этническим грузинам, родившимся за границей. В частности, как отметила президент, можно было упростить тестирование по грузинскому языку, а услугу сделать бесплатной.

Зурабишвили также подчеркнула, что следовало автоматически возвращать грузинское гражданство людям, родившимся и проживающим в Абхазии и Южной Осетии. Это предложение, как заявила Зурабишвили, правительство также не учло. Президент отметила, что не стала ветировать поправки в закон о гражданстве, но надо добиться того, чтобы проживающие за рубежом грузины в упрощенной форме восстанавливали гражданство.

Парламент Грузии 1 ноября принял поправки в закон о гражданстве. По новому закону, заявление на получение гражданства люди будут подавать после прохождения тестов на знание языка, права и истории. Таким образом, сократится время процедуры в случае неудачной сдачи экзаменов. Пересдавать экзамены можно будет неограниченное количество раз в течение года. Также сокращается ценз на получение гражданства с 10 до 5 лет проживания в стране.

Практика показывает, что зачастую подавшие заявление граждане, родившиеся в Грузии и прожившие в стране много лет, получают отказ, несмотря на пройденные тесты на знание языка, истории и права. Зурабишвили ранее неоднократно призывала правительство упростить процедуру восстановления гражданства соотечественникам. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация