Зурабишвили раскритиковала принятый закон, упрощающий получение гражданства Грузии

Как отметила президент страны, людям по новому закону, как и ранее, придется сдавать экзамены на знание грузинского языка, права и истории

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике принятый парламентом закон, упрощающий процедуру получения гражданства лицами, покинувшими страну.

"Несмотря на множество усилий, на то, что с 2019 года моя администрация и лично я начали переговоры с министрами по этому вопросу, как упростить процедуры, которые были созданы бездумно и мешали живущим в диаспорах людям вернуть гражданство Грузии, это упрощение не произошло. Я это подчеркиваю, потому что недавно в парламенте были приняты поправки в органический закон о гражданстве, которые реально не представляют никаких изменений, никакого упрощения", - заявила Зурабишвили на презентации гражданской платформы "Домой за будущим".

Как отметила Зурабишвили, людям по новому закону, как и ранее, придется сдавать экзамены на знание грузинского языка, права и истории. Главным новшеством, по ее словам, стало то, что теперь можно бесконечное число раз сдавать тестирование и каждый раз платить за это деньги. По словам Зурабишвили, следовало реально облегчить процедуру как получения гражданства тем, кто его утратил в прошлом, так и этническим грузинам, родившимся за границей. В частности, как отметила президент, можно было упростить тестирование по грузинскому языку, а услугу сделать бесплатной.

Зурабишвили также подчеркнула, что следовало автоматически возвращать грузинское гражданство людям, родившимся и проживающим в Абхазии и Южной Осетии. Это предложение, как заявила Зурабишвили, правительство также не учло. Президент отметила, что не стала ветировать поправки в закон о гражданстве, но надо добиться того, чтобы проживающие за рубежом грузины в упрощенной форме восстанавливали гражданство.

Парламент Грузии 1 ноября принял поправки в закон о гражданстве. По новому закону, заявление на получение гражданства люди будут подавать после прохождения тестов на знание языка, права и истории. Таким образом, сократится время процедуры в случае неудачной сдачи экзаменов. Пересдавать экзамены можно будет неограниченное количество раз в течение года. Также сокращается ценз на получение гражданства с 10 до 5 лет проживания в стране.

Практика показывает, что зачастую подавшие заявление граждане, родившиеся в Грузии и прожившие в стране много лет, получают отказ, несмотря на пройденные тесты на знание языка, истории и права. Зурабишвили ранее неоднократно призывала правительство упростить процедуру восстановления гражданства соотечественникам.