Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем

Как передает телеканал ENCA, за такое решение проголосовали 248 депутатов Национальной ассамблеи из 400, 91 высказался против

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Парламент ЮАР поддержал предложение о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщил телеканал ENCA.

По его информации, за предложение о разрыве дипломатических отношений и закрытии посольства Израиля проголосовали 248 депутатов Национальной ассамблеи (нижней палаты) из 400, 91 высказался против.

В парламенте заявили, что меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС и не примет участие в переговорах при содействии ООН.

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону.