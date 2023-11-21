21 ноября, 17:32,
обновлено 21 ноября, 18:13
Палестино-израильский конфликт

Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем

Здание Парламента ЮАР. EPA-EFE/ NIC BOTHMA
Здание Парламента ЮАР
© EPA-EFE/ NIC BOTHMA

Как передает телеканал ENCA, за такое решение проголосовали 248 депутатов Национальной ассамблеи из 400, 91 высказался против

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Парламент ЮАР поддержал предложение о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Об этом сообщил телеканал ENCA.

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По его информации, за предложение о разрыве дипломатических отношений и закрытии посольства Израиля проголосовали 248 депутатов Национальной ассамблеи (нижней палаты) из 400, 91 высказался против.

В парламенте заявили, что меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС и не примет участие в переговорах при содействии ООН.

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону. 

Теги:
ЮАРПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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